Israelische Soldaten bei einer Razzia in Tubas (Majdi Mohammed/AP/dpa)

Nach Angaben der Armee und des Geheimdienstes wird in der Stadt Tubas im Norden des Gebeits ein Anti-Terror-Einsatz durchgeführt. Details wurden nicht genannt. Medienberichten zufolge umstellten Soldaten die Stadt und durchsuchten mehrere Gebäude. Zehn Menschen seien verletzt worden, hieß es. Es habe auch Festnahmen gegeben. Schulen und Geschäfte in der Region blieben geschlossen.

Israel führt seit dem Terrorüberfall der Hamas im Oktober 2023 verstärkt Einsätze im Westjordanland durch. Schwerpunkt war bislang die Stadt Dschenin rund 20 Kilometer nördlich von Tubas. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Ramallah wurden seitdem mehr als tausend Palästinenser und etwa 40 Israelis getötet.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.