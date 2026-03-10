Iran-Krieg

Im Westen Teherans wurde ein Öllager getroffen. (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Unter anderem sei ein Drohnenhauptquartier der iranischen Revolutionsgarden zerstört worden, erklärte ein Sprecher der Streitkräfte. Von dort aus seien Angriffe gegen Israel gestartet worden. Israel attackierte auch wieder Ziele im Libanon. Nach Angaben von Verteidigungsminister Katz wurde dabei der Kommandeur einer Einheit der pro-iranischen Hisbollah getötet.

Die militant-islamistische Miliz griff ihrerseits Israel mit weiteren Raketen an. Ziel sei ein Militärstützpunkt in der Nähe von Tel Aviv gewesen, erklärte ein Sprecher. Über mögliche Schäden oder Opfer ist bislang nichts bekannt.

Der Iran feuerte ebenfalls wieder Raketen auf israelisches Gebiet ab. Dabei wurden laut dem Rettungsdienst David Adom bei einem Einschlag auf einer Baustelle im Großraum Tel Aviv zwei Arbeiter getötet.

