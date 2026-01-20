Das abgerissene UNRWA-Gebäude in Jerusalem (AFP / ILIA YEFIMOVICH)

Bilder zeigen, wie Bagger auf dem UNRWA-Gelände im Einsatz sind. Eine zuständige Behörde teilte mit, das Gelände werde in staatliche Verwaltung übergehen und planerisch neu geordnet. Vom israelischen Außenministerium hieß es, die Beschlagnahmung sei im Einklang mit israelischem und internationalem Recht erfolgt. UNRWA-Vertreter sprachen von einem beispiellosen Angriff, der einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht und die Immunität von UNO-Einrichtungen darstelle.

Israel wirft dem Hilfswerk seit Langem eine anti-israelische Haltung vor und hat die Tätigkeit auf seinem Staatsgebiet verboten. Das Vorgehen gegen UNRWA wurde international vielfach kritisiert, auch Deutschland und die USA äußerten sich besorgt.

