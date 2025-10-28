In einem Sarg waren sterbliche Überreste einer schon übergebenen Leiche (Foto von Februar 2025). (AFP / EYAD BABA)

Demnach hat es sich stattdessen um weitere Überreste einer bereits übergebenen Geisel gehandelt. Offizielle Angaben zur Identität der Leichen werden für gewöhnlich erst nach Absprachen mit den Angehörigen veröffentlicht.

Die Übergabe des Sarges war gestern im Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz erfolgt. Bislang hat Israel bestätigt, 15 der vereinbarten 28 toten Geiseln erhalten zu haben. Die Hamas begründet die Verzögerung mit Schwierigkeiten bei der Suche nach den Leichen.

Mitte Oktober hatte die Hamas die letzten 20 lebenden Geiseln freigelassen, die sie bei ihrem Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt hatte. Mit dieser Aktion hatte die Hamas den Krieg begonnen, in dessen Verlauf weite Teile des Palästinensergebiets zerstört wurden.

