Das teilte die Armee in der Nacht mit. Zuvor war in Tel Aviv und anderen Orten Luftalarm ausgelöst worden. Viele Menschen suchten Schutzräume auf. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht.

Seit Beginn des Gazakrieges zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas greift die jemenitische Huthi-Miliz immer wieder Ziele in Israel an. Die Huthi stellen das als Unterstützung der Hamas dar. Israel greift seinerseits regelmäßig Ziele im Jemen an. Beim jüngsten Angriff der Luftwaffe wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums, das von den Huthi kontrolliert wird, mehr als 30 Menschen getötet.

