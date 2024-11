Niederlande

Fans von Maccabi Tel Aviv bei ihrem Eintreffen in Israel (Ilia Yefimovich / dpa)

Die niederländische Nachrichtenagentur ANP teilte unter Berufung auf die israelische Botschaft in Den Haag mit, es habe heute zunächst vier Flüge gegeben. Demnach können rund 3.000 Anhänger des Klubs Maccabi Tel Aviv vom Flughafen Schiphol aus heimkehren. Auch für morgen sind Flüge geplant.

Behörden prüfen, ob es vorab Warnungen gab

Der niederländische Justizminister van Weel erklärte in einem Brief an das Parlament, die Behörden gingen Hinweisen nach, dass es im Vorfeld Warnungen gab. Auch die Täter würden weiter ermittelt. Van Weel betonte, die Staatsanwaltschaft wolle so schnell wie möglich Gerechtigkeit walten lassen. Als Folge der Ausschreitungen sind in Amsterdam an diesem Wochenende Demonstrationen verboten worden. Die Polizei ist zudem ermächtigt, Verdächtige anzuhalten und zu durchsuchen.

Angriffe erfolgten wohl gezielt

Vier der 63 festgenommenen Personen befinden sich nach Polizeiangaben weiter in Gewahrsam. Sie hatten einer Gruppe von mutmaßlich propalästinensischen Demonstranten angehört, die im Umfeld des Europa-League-Spiels zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv israelische Fans angegriffen hatten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erfolgten die Attacken gezielt. Fünf Verletzte mussten eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Die israelische Regierung schickte Flugzeuge nach Amsterdam, um Anhänger von Tel Aviv umgehend auszufliegen.

Die Angriffe wurden international verurteilt und als antisemitisch eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.