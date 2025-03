Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Demnach handelt es sich um die Basis Tadmur in Palmyra und den Flughafen Tiyas zwischen Palmyra und Homs. Das israelische Militär erklärte, man habe Anlagen des gestürzten Assad-Regimes angegriffen, die eine Bedrohung für die Bevölkerung in Israel dargestellt hätten. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete über mindestens vier Angriffe auf den Militärflugplatz von Palmyra. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Armee hat seit dem Sturz von Machthaber Assad zahlreiche Angriffe in Syrien geflogen und zudem Soldaten in eine Pufferzone in den Golanhöhen verlegt.

