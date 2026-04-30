Mittelmeer

Boote der "Global Sumud Flotilla 2026 Spring Mission" bei ihrem Aufbruch in Sizilien (picture alliance / Anadolu / Baris Seckin)

Laut dem israelischen Armeeradio wurde weit vor der eigenen Küste damit begonnen, die Hilfsschiffe unter Kontrolle zu bringen. Vertreter der Aktivisten teilten mit, Schnellboote des israelischen Militärs hätten sich der Flotte genähert und Gewehre auf die Menschen an Bord gerichtet.

Dutzende Schiffe mit Personen aus zahlreichen Ländern an Bord waren am Sonntag von Sizilien aus Richtung Gazastreifen in See gestochen. Die propalästinensischen Aktivisten wollten erneut versuchen, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen. Israel hat in der Vergangenheit solche Versuche stets verhindert.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.