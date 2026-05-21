Gaza-Hilfsflotte

Der israelische Polizeiminister Ben-Gvir (Archivbild) (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)

Dieser hatte sich in einem Video auf erniedrigende Weise mit gefangengenommen Aktivisten gezeigt, die mit Schiffen den Gazastreifen erreichen wollten. Außenminister Wadephul erklärte, er sei dankbar für die klaren Worte, die sein israelischer Amtskollege Saar für dieses unsägliche Verhalten gefunden habe. Saar hatte den Auftritt Ben-Gvirs als beschämend bezeichnet. Dieser habe dem Staat Israel wissentlich Schaden zugefügt. Ministerpräsident Netanjahu verteidigte die Gefangennahme der Aktivisten, verurteilte das Vorgehen des Polizeiministers aber ebenfalls.

Kritik kam unter anderem von der EU-Kommission und von Vertretern der US-Regierung. Mehrere Länder bestellten den israelischen Botschafter ein.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.