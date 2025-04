Offener Brief

Israelische Reservisten stellen Gaza-Krieg in Frage - Entlassung droht

In Israel haben rund 1.000 Reservisten den Krieg im Gazastreifen in einem öffentlichen Brief in Frage gestellt. Darin heißt es, die Kämpfe dienten hauptsächlich politischen und persönlichen Interessen, nicht aber der Sicherheit des Landes. Ihnen droht nun die Entlassung.