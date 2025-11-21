Arabisches Viertel in Ostjerusalem (Archivbild). (Deutschlandradio / Tim Aßmann)

Dies teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die Schüsse ereigneten sich demnach in der vergangenen Nacht während einer Razzia. Die israelische Polizei erklärte, Einsatzkräfte seien bei der Suche nach Terroristen von dutzenden Palästinensern mit Steinen und Feuerwerkskörper attackiert worden und hätten daraufhin das Feuer eröffnet.

Seit dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 und dem folgenden Gaza-Krieg haben sich auch im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems die Spannungen verschärft. Im Westjordanland gab es nach palästinensischen Angaben in der Nacht erneut Angriffe jüdischer Siedler auf Bewohner nahegelegener Dörfer.

