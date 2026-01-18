Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Mehrere Gebäude in einem Beduinendorf nördlich von Jerusalem gingen dabei in Flammen auf, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die palästinensische Autonomiebehörde teilte mit, die Siedler hätten Palästinenser und internationale Aktivisten angegriffen und acht Häuser sowie mindestens zwei Autos in Brand gesetzt. Nach Angaben des israelischen Militärs gab es zudem mehrere Verletzte. Nach Verdächtigen werde gefahndet.

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Heute leben dort inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler.

