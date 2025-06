Der israelische Verteidigungsminister Katz (AFP / MENAHEM KAHANA)

Daran sollten Vertreter aller Sicherheitsorgane teilnehmen, teilte Katz' Büro mit. Der Vorsitzende der oppositionellen Partei "Die Demokraten", Golan, bezeichnete den gewalttätigen jüdischen Extremismus als existenzielle Bedrohung für Israel. Die Siedler handelten mit der Legitimität der Regierung Netanjahu, führte er aus.

In der Nacht auf Montag hatten Siedler in der Nähe von Ramallah Soldaten attackiert, Fahrzeuge in Brand gesetzt und eine Sicherheitsanlage zerstört. Medienberichten zufolge reagierten sie damit auf einen Einsatz der israelischen Armee gegen Siedler am Wochenende. Dabei wurde ein Jugendlicher verletzt. Vorausgegangen war erneut ein Übergriff auf Palästinenser im besetzten Westjordanland; es gab mehrere Festnahmen. Immer wieder greifen Siedler palästinensische Dörfer an.

