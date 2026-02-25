Bild aus dem Dorf Susya nach der mutßmaßlichen Brandtsiftung durch isrealische extremistische Siedler (AFP / HAZEM BADER)

In Susya zeigten Aufnahmen einer Überwachungskamera eine Gruppe Vermummter, bei denen es sich laut Medienberichten um extremistische israelische Siedler handeln soll. Diese hätten mehrere Häuser und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Ähnliche Berichte gab es auch aus weiteren Dörfern der Region Masafer Yatta. Die israelische Armee kündigte eine Untersuchung an. Man verurteile derartige Vorfälle und setze sich weiterhin für Recht und Ordnung in dem Gebiet ein, hieß es.

Die Gewalt extremistischer Siedler im Westjordanland hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Der israelischen Menschenrechtsorganisation "Yesh Din" zufolge enden Ermittlungen zu offiziell dokumentierten Fälle nur selten mit einer Anklage. Nach UNO-Angaben wurden allein im laufenden Jahr ​bereits über 800 Palästinenser durch solche Übergriffe aus ihren Gemeinden vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.