In Dschenin gibt es immer wieder Militäreinsätze der israelischen Armee. (Majdi Mohammed / AP / dpa / Majdi Mohammed)

Mehrere Angreifer hätten in der Nacht das Feuer auf den Übergang Salem vom Westjordanland nach Israel eröffnet, teilte die Armee mit. Daraufhin hätten die Soldaten zwei junge Männer erschossen. Nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa wurden zudem zwei Menschen verletzt.

Im besetzten Westjordanland ist es in den vergangenen Jahren wieder verstärkt zu Anschlägen von Palästinensern gekommen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober hat sich die Lage noch einmal zugespitzt. Israelische Streitkräfte unternehmen regelmäßig Razzien in und um die Stadt Dschenin sowie in der gleichnamigen Flüchtlingssiedlung. Allerdings kam es auch verstärkt zu Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.