Naher Osten

Ein Krankenwagen in der Stadt Beit Lahia im Norden des Gazastreifens (Archivbild). (Mohammed Alaswad / APA Images via / Mohammed Alaswad)

Ein Sprecher erklärte, die Kamal-Adwan-Klinik in Beit Lahia werde von der Hamas als Versteck und Kommando-Zentrale genutzt. Israelische Soldaten durchkämmten auf der Suche nach Terroristen das Gebäude. Zuvor seien Zivilisten und Patienten evakuiert worden. Das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium gab an, israelische Soldaten hätten die Klinik gestürmt und Teile des Gebäudes in Brand gesetzt. Dutzende Menschen seien verhaftet worden.

In der Kamal-Adwan-Klinik sollen sich palästinensischen Angaben zufolge zuletzt noch etwa 350 Patienten, Ärzte und Pflegekräfte aufgehalten haben.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.