Nach einem israelischen Angriff steigt Rauch über Chan Yunis im südlichen Gazastreifen auf. (AFP / SAID KHATIB)

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen. Israels Armeesprecher Hagari erklärte, es handele sich um einen präzisen und begrenzten Einsatz im Nasser-Krankenhaus in Chan Junis. Ziel sei es, Leichen von israelischen Geiseln zu bergen. Zudem gehe es darum, weitere Hamas-Terroristen zu fassen, die verdächtigt würden, am Großangriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Im Internet veröffentlichte Videos sollen Teile des Einsatzes zeigen. Zu sehen sind chaotische Szenen in abgedunkelten Korridoren.

Zuvor hatte medizinisches Personal der Klinik mitgeteilt, bei israelischem Beschuss seien ein Patient getötet und sechs weitere verletzt worden. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde erklärte, Soldaten hätten Flüchtlinge und Angestellte aus dem Gebäude vertrieben. Ähnlich äußerte sich die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die Klinik ist seit Wochen von Kämpfen betroffen. Israel wirft der Hamas vor, Krankenhäuser zum Schutz ihrer Kämpfer zu missbrauchen. Die Terrororganisation weist das zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.