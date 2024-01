Bundesinnenministerium: Israelische Staatsangehörige können länger ohne Visum in Deutschland bleiben. (dpa / picture-alliance / Gregor Fischer)

Das teilte das Innenministerium in Berlin mit. Hintergrund ist der Terrorangriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober. Israelische Staatsbürger können sich derzeit 90 Tage lang ohne Visum in Deutschland aufhalten. Dies solle nun weitere drei Monate lang möglich sein, so das Ministerium weiter. Damit wolle man Menschen in einer schwierigen Situation unbürokratisch und pragmatisch unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.