Nahost-Konflikt

Libanon: Israelische Truppen rücken weiter im Süden vor (Archivbild). (dpa-Bildfunk)

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz griff die israelischen Soldaten nach eigenen Angaben mit Raketen an. Zuvor hatet das israelische Militär einen Evakuierungsaufruf für die Stadt Baalbek im Osten des Libanons herausgegeben. Die Bewohner seien aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, teilte ein Militärsprecher mit. Nach solchen Aufrufen folgen in der Regel Angriffe. Der Einsatz des Militärs richtet sich gegen die Hisbollah-Miliz. Nach Angaben der Luftwaffe wurden erneut mehr als 100 Ziele bombardiert. Baalbek ist ein wichtiges Zentrum der Bekaa-Ebene und berühmt für seine römischen Tempelanlagen.

Auch in Israel wird wieder Raketenbeschuss aus dem Libanon gemeldet. Im Norden des Landes wurden den Gesundheitsbehörden zufolge zwei Männer verletzt.

Mehrere Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Im Gazastreifen wurden bei israelischen Luftangriffen laut örtlichen Rettungskräften mindestens 20 Menschen getötet. Bereits gestern sollen bei der Bombardierung eines Hauses in der Stadt Beit Lahija mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen sein, darunter zahlreiche Kinder. Die französische Regierung verurteilte den Vorfall. Die US-Regierung sprach von einem entsetzlichen Ereignis und forderte Aufklärung von Israel.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.