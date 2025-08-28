Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Soldaten hätten sich auf einem Militärgelände südlich der Hauptstadt Damaskus aus Hubschraubern abgeseilt, berichtet die syrische Staatsagentur Sana. Es sei der erste Bodeneinsatz von israelischen Soldaten seit dem Sturz von Machthaber Assad im Dezember. Details zu dem Einsatz wurden nicht genannt. Von Israels Armee gab es keine Stellungnahme. Gestern waren bei israelischen Drohnenangriffen auf das Militärgelände sechs syrische Soldaten getötet worden. Das Außenministerium in Damaskus verurteilte die Angriffe als groben Verstoß gegen internationales Recht.

Israels Armee greift immer wieder Ziele in Syrien an. Sie will nach eigenen Angaben unter anderem verhindern, dass Waffen in die Hände von Extremisten fallen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.