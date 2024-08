Interview der Woche

Ron Prosor (picture alliance / dts-Agentur)

Teile der israelischen Regierung unter Premierminister Netanjahu lehnen die Schaffung eines palästinensischen Staates ab.

Zudem verteidigte Prosor Netanjahu gegen den Vorwurf, dieser sabotiere die Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza und die Freilassung israelischer Geiseln. Ohne einen militärischen Hebel werde die Hamas die Geiseln nicht freilassen, sagte Prosor. Israel besteht darauf, Truppen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu belassen, was die Hamas ablehnt.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.