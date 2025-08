UNO-Sicherheitsrat

Die Ankündigung erfolgte, nachdem die islamistische Hamas und die mit ihr verbündete Gruppe Islamischer Dschihad drei Propagandavideos von seit Oktober 2023 gefangen gehaltenen Geiseln verbreitet hatten. Die Aufnahmen der ausgehungerten Geiseln lösten international großes Entsetzen aus.

Bundeskanzler Merz zeigte sich schockiert. Der CDU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, die Hamas quäle die Geiseln, terrorisiere Israel und benutze die eigene Bevölkerung im Gazastreifen als Schutzschild. Merz fügte hinzu, gerade deshalb führe zunächst kein Weg an einem verhandelten Waffenstillstand vorbei. Die Freilassung aller Geiseln sei dafür zwingende Voraussetzung.

Frankreichs Präsident Macron sprach bezüglich der Videos von einer abscheulichen Grausamkeit und grenzenlosen Unmenschlichkeit. Das sei es, was die Hamas verkörpere, schrieb Macron im Online-Dienst X. Die absolute Priorität Frankreichs sei die sofortige Freilassung aller Geiseln. Die EU-Außenbeauftragte Kallas schrieb ebenfalls auf X, die Bilder der israelischen Geiseln seien erschreckend und offenbarten die Barbarei der Hamas. Diese müsse ihre Waffen niederlegen und ihre Herrschaft im Gazastreifen beenden.

In von der Hamas veröffentlichten Videos ist unter anderem ist in einem Tunnel der abgemagerte 24-jährige Evyatar David zu sehen, der sich seit rund 22 Monaten in der Gewalt der Terrororganisation befindet. Die Bilder wurden teilweise mit Aufnahmen unterernährter Palästinenser zusammengeschnitten. Lesen Sie hier, wie die Hamas die Geiseln für ihre Propaganda missbraucht