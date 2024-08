Gleichzeitig schloss Prosor eine Waffenruhe mit der Hamas nicht aus. Israel müsse nicht von einem Deal überzeugt werden, sagte er im Deutschlandfunk. Konkrete Maßnahmen der israelischen Regierung nannte der Botschafter allerdings auch auf Nachfrage nicht.

Prosor betonte, d as Ziel bleibe weiterhin, alle israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu befreien und die militärischen Strukturen der Terrororganisation zu zerstören. Er warf der militanten Palästinenserorganisation eine Hinhaltetaktik vor. Man wisse weiterhin nicht, wie viele Landsleute überhaupt noch am Leben seien. Offenbar wolle die Hamas eine "Verschnaufpause", um Nachschub an Waffen zu organisieren, sagte der Botschafter.