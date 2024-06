Ein Palästinenser inspiziert sein Haus, das bei einem israelischen Luftangriff auf Rafah zerstört wurde. (Abed Rahim Khatib / dpa)

Die Armee erklärte, dass etwa zwei Drittel der Stadt Rafah von israelischen Truppen kontrolliert würden. Die Hälfte der dortigen Kampfverbände der Hamas sei zerschlagen. Den Angaben zufolge töteten israelische Soldaten etwa 550 Hamas-Kämpfer. 22 Soldaten seien in den Kämpfen gefallen. Die Zahlen können derzeit nicht unabhängig überprüft werden. Zu zivilen Opfern teilte die Armee nichts mit.

Israels Militär hatte den Einsatz in Rafah an der Grenze zu Ägypten Anfang Mai ungeachtet internationaler Proteste begonnen. Damals hielten sich mehr als eine Million Palästinenser in der Stadt auf, die aus anderen Teilen des Gazastreifens dorthin geflohen waren. Inzwischen sind die meisten dieser Menschen weiter in den Westen der Region geflüchtet, wo sie nur schwer versorgt werden können.

