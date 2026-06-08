Nahost-Krieg

Ein israelisches Kampfflugzeug feuert eine Rakete ab (Archivfoto; zu den aktuellen Angriffen liegt noch kein Bildmaterial vor). (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Iranische Medien berichteten von Explosionen in der Hauptstadt Teheran sowie in Täbris und ⁠Isfahan. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Mit dem Angriff widersetzte sich Israel der Aufforderung von US-Präsident Trump, auf eine Gegenattacke zu verzichten. Trump hatte stattdessen gegenüber dem US-Nachrichtenportal "Axios" die Rückkehr beider Seiten an den Verhandlungstisch verlangt.

Israel war am späten Abend erstmals seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe Anfang April wieder mit iranischen Raketen attackiert worden. Sie wurden alle abgefangen, wie die Armee mitteilte. Die iranischen Revolutionsgarden hatten die Attacke mit den jüngsten israelischen Luftangriffen gegen Ziele der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut begründet.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.