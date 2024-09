Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Das Gebäude habe zuvor als Schule gedient, teilten die Streitkräfte am Abend mit. Terroristen hätten es zur Planung und Ausführung von Terroranschlägen gegen israelische Truppen und den Staat Israel genutzt. Vor dem Angriff mit Präzisionsmunition seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um das Risiko zu verringern, dass Zivilisten zu Schaden kommen, hieß es weiter.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, beim Angriff auf eine Schule in Jabalia im Norden des Gazastreifens seien acht Menschen getötet worden, die in Flüchtlingszelten auf dem Gelände untergebracht gewesen seien. Fünf weitere seien bei einem Luftangriff auf ein Gebäude in Nuseirat getötet worden.

