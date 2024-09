Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Nach Militärangaben wurde eine Kommandozentrale der Hamas attackiert, die in einem Schulgebäude untergebracht war. Vor dem Angriff mit Präzisionsmunition seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um Zivilisten zu schützen.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, bei dem Angriff auf eine Schule in Jabalia im Norden des Gazastreifens seien acht Menschen getötet worden. Sie seien in Flüchtlingszelten untergebracht gewesen. Fünf weitere Menschen seien bei einem Luftangriff auf ein Gebäude in Nuseirat getötet worden.

