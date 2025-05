Gaza-Krieg

Israelische Angriffe auf Gaza dauern an. (picture alliance / Anadolu / Fadel A. A. Almaghari)

Unter den Opfern seien Frauen und Minderjährige. Dutzende Menschen seien zudem verletzt worden. Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Libanons wurde nach Regierungsangaben mindestens ein Mensch getötet. Drei weitere Menschen wurden demnach bei der Attacke auf ein Auto in Kfar Rumman in der Nähe von Nabatija verletzt.

Die USA kündigten unterdessen als Zeichen der Unterstützung für Israel an, ihr Verbindungsbüro zu den Palästinensern in Jerusalem zu schließen. Künftig sei die Botschaft in Israel wieder für die Beziehungen zu den Palästinensern zuständig. Wie Präsident Trump mitteilte, sind nur 21 Geiseln in den Händen der Hamas am Leben. Drei weitere seien tot. Details nannte Trump nicht.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.