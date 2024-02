Naher Osten

Israelischer Angriff auf Damaskus (AFP/LOUAI BESHARA)

Mehrere amtliche Medien berichten, die Geschosse seien in ein Wohnhaus im Stadtteil Kafr Soussa eingeschlagen. Demnach wurden mindestens zwei Menschen getötet. In dem Stadtviertel befindet sich auch ein Gebäudekomplex, der von Sicherheitsbehörden genutzt wird. Das israelische Militär hat sich bisher nicht zu dem Angriff geäußert.

Israel hat seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 immer wieder Ziele in dem Nachbarland bombardiert, unter anderem Stellungen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober greift die Hisbollah auch aus dem Libanon verstärkt Ziele im Norden Israels an. Die israelische Armee hat ihre Angriffe seitdem ebenfalls intensiviert.

