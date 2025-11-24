Dichter schwarzer Rauch steigt aus einem Gebiet auf, das Ziel eines israelischen Luftangriffs auf einen südlichen Vorort von Beirut war. (Marwan Naamani / dpa)

Zuvor hatte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu erklärt, der Premier habe die Attacke angeordnet. Tabatabai habe den Aufbau und die Wiederbewaffnung der Terrororganisation geleitet. Nach libanesischen Angaben wurden bei dem Angriff auf den Hisbollah-Generalstabschef mindestens fünf Menschen getötet sowie 28 verletzt.

Israel und die vom Iran unterstützte Miliz hatten sich vor einem Jahr auf eine Waffenruhe geeinigt. Beide Seiten werfen sich immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung vor.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.