Man kontrolliere 40 Prozent des Stadtgebiets, teilte ein Armeesprecher mit. Er kündigte zudem eine Ausweitung und Intensivierung des Militäreinsatzes für die kommenden Tage an. Der Druck auf die Hamas werde solange erhöht, bis sie besiegt sei. Gaza-Stadt gilt als eine der letzten Hochburgen der Terrororganisation.

Die Militäroffensive im Gazastreifen wurde international scharf kritisiert, vor allem wegen der katastrophalen Lage der Bevölkerung. Seit Kriegsbeginn wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 64.000 Palästinenser getötet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

