Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Angaben des Militärs wurde das Geschoss noch außerhalb der israelischen Grenzen abgefangen. Zuvor hatten in mehreren Gebieten im Zentrum des Landes die Warnsirenen geheult. Die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall.

In der Nacht zu Samstag hatte eine Rakete aus dem Jemen die Stadt Tel Aviv getroffen. Dabei wurden 16 Personen leicht verletzt. Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine harte militärische Reaktion gegen die Huthi an. Diese sehen sich als Verbündete der militant-islamistischen Hamas und greifen immer wieder Israel, aber auch Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden mit Raketen und Drohnen an.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.