Im Süden Israels sei vorübergehend Luftalarm ausgelöst worden. Die Armee machte die militant-islamistische Huthi-Miliz verantwortlich. Die vom Iran unterstützte Gruppe greift Israel regelmäßig vom Jemen aus mit Raketen und Drohnen an und stellt dies als Unterstützung der Hamas im Gazastreifen dar.
Die israelische Armee meldete außerdem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Ein Geschoss sei abgefangen worden, ein zweites sei über offenem Gebiet niedergegangen. Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad reklamierte den Angriff für sich.
Gestern hatte die israelische Armee weitere Angriffe auf Hochhäuser in Gaza-Stadt angekündigt und die Bevölkerung erneut aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.
