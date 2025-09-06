In einer arabischsprachigen Botschaft heißt es, alle, die sich in der Region Gaza-Stadt aufhielten, sollten die von Israel ausgewiesene humanitäre Zone im Süden des Gazastreifens aufsuchen. Die israelische Armee hatte gestern mitgeteilt, sie kontrolliere bereits 40 Prozent des Stadtgebiets. Der Militäreinsatz werde in den kommenden Tagen ausgeweitet. Laut Vereinten Nationen halten sich rund eine Million Menschen in Gaza-Stadt auf.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.