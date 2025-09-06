Gazastreifen
Israelisches Militär ruft Menschen zum Verlassen von Gaza-Stadt auf

Die israelische Armee hat die Einwohner von Gaza zum Verlassen der Stadt aufgerufen.

    Ein Trümmerfeld in Gaza-Stadt, im Hintergrund sind Reste schwer beschädigter Häuser zu sehen.
    Die israelische Armee will ihren Einsatz in Gaza-Stadt ausweiten. (Archivbild) (AFP / OMAR AL-QATTAA)
    In einer arabischsprachigen Botschaft heißt es, alle, die sich in der Region Gaza-Stadt aufhielten, sollten die von Israel ausgewiesene humanitäre Zone im Süden des Gazastreifens aufsuchen. Die israelische Armee hatte gestern mitgeteilt, sie kontrolliere bereits 40 Prozent des Stadtgebiets. Der Militäreinsatz werde in den kommenden Tagen ausgeweitet. Laut Vereinten Nationen halten sich rund eine Million Menschen in Gaza-Stadt auf.
