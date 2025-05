Nahost-Krieg

Ein israelischer Panzer im Gazastreifen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ariel Schalit)

Mit der Ausweitung des Einsatzes will die Regierung nach eigenen Angaben die Ziele einer vollständigen Zerstörung der militant-islamistischen Hamas sowie der Befreiung der restlichen israelischen Geiseln erreichen.

Neuer Plan für Hilfslieferungen stößt bei UNO auf Kritik

Laut den Berichten billigte das Sicherheitskabinett zudem einen Plan zur Wiederaufnahme von Hilfslieferungen in den Gazastreifen unter geänderten Bedingungen. Medien hatten zuvor berichtet, dass die Hilfsgüter über internationale Organisationen an der Hamas vorbei direkt an Zivilisten abgegeben werden sollten.

Die Vereinten Nationen wiesen diesen Plan zurück. Das Vorhaben verstoße gegen grundlegende humanitäre Prinzipien. Israel wolle Hilfsgüter unter Bedingungen verteilen, die das Militär festlege. Diese Strategie könne für die Menschen und auch die Helfer lebensbedrohlich sein, weil sie die Zivilbevölkerung in militarisierte Zonen treibe, um Rationen zu erhalten.

19 Tote bei neuen Luftangriffen

Unterdessen greift die israelische Armee weiter Ziele im Gazastreifen an. Bei zwei israelischen Luftangriffen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mindestens 19 Menschen getötet worden.

Insgesamt seien vier Wohnhäuser zerstört worden, erklärte ein Sprecher der Terrororganisation. Unter den Opfern seien vor allem Frauen und Kinder. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.