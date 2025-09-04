Nach Abbruch

Bei der 11. Etappe kamen Demonstrierende mit großen Palästina-Flaggen den Fahrern ziemlich nahe. (picture alliance / Photobilbao / Juan Lazkano)

Sportdirektor Óscar Guerrero sagte: "Wenn wir hier aufhören würden, wären wir bei jedem Rennen ein Ziel und müssten überall aufhören – und es wäre realistisch gesehen das Ende des Teams". Der Spanier berichtete dem Radiosender Onda Cero von Morddrohungen. Er bat daraum, das Team nicht anzugreifen. Israel-Premier Tech sei eine Sportmannschaft. "Wir können die Proteste verstehen, aber sie müssen friedlich sein", betonte Guerrero .

Bei der Vuelta hatte es schon mehrere Vorkommnisse gegeben. Auf der fünften Etappe hatten Demonstrierende Israel-Premier Tech im Mannschaftszeitfahren gestoppt. Bei der 11. Etappe hatten sich Aktivisten mit teils großen Palästina-Flaggen im Zielbereich an die Strecke gedrängt. Die Organisatoren sahen die Sicherheit der Fahrer deshalb nicht mehr gewährleistet.

