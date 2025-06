Renommierte Forschungseinrichtung

Israelisches Weizmann-Institut durch iranische Rakete beschädigt

Das Weizmann-Institut in Israel nach Angaben von Forschern bei einem iranischen Raketenangriff beschädigt worden. Verletzt wurde niemand, es seien aber Labore, wichtige Geräte und Unterlagen zerstört worden, hieß es. Die renommierte Einrichtung in der Stadt Rechovot südlich von Tel Aviv ist unter anderem für seine Arbeit in Biowissenschaften und Physik bekannt.