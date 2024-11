Ein zerstörtes Geschäftshaus in einem Vorort von Beirut (AP / Hussein Malla)

Die Soldaten hätten bei Einsätzen in Beit Lahia und Schabalija im Norden des Gazastreifens zahlreiche Terroristen getötet und eine große Menge an Waffen gefunden, heißt es in einer Mitteilung. Im Libanon habe die Luftwaffe zwei Hisbollah-Kommandeure sowie einen Kompaniechef der Miliz getötet. Sie alle gehörten demnach zur Elitetruppe Radwan. In der vergangenen Woche seien mehr als 200 Hisbollah-Mitglieder bei Luftangriffen und Bodeneinsätzen tödlich verwundet worden. Augenzeugen berichteten am Donnerstagmorgen zudem von neuen Luftangriffen im Süden der Hauptstadt Beirut. Israel hatte die Anwohner zuvor aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Die Angaben der Armee ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Nach Angaben aus dem Libanon sowie aus dem Gazastreifen werden bei israelischen Angriffen immer wieder auch Zivilisten getötet. Israel wirft der Hamas und der Hisbollah vor, gezielt militärische Anlagen in zivilen Gebäuden wie Krankenhäusern, Wohnungen und Schulen zu platzieren.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.