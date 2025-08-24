Nahost-Krieg

Das israelische Sicherheitskabinett hatte Anfang August einem Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt zugestimmt (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Maya Levin)

In der Nacht beschossen Flugzeuge und Panzer die östlichen und nördlichen Außenbezirke von Gaza-Stadt. Anwohnern zufolge wurden dabei mehrere Gebäude zerstört. Es war zudem von ununterbrochenen Explosionen in zwei Stadtvierteln die Rede. Das israelische Militär teilte mit, die Streitkräfte seien in den vergangenen Tagen in das Gebiet von Dschabalja zurückgekehrt, um dort Tunnel von Extremisten zu zerstören und die Kontrolle der Armee zu festigen.

Die israelische Regierung bezeichnet Gaza-Stadt als letzte Bastion der radikal-islamischen Hamas. Seine geplante Einnahme stößt international auf scharfe Kritik.

