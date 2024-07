Immer wieder umkämpft: Chan Yunis im Gazastreifen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jehad Alshrafi)

Es habe dort terroristische Aktivitäten gegeben, auch Raketen seien abgefeuert worden, heißt es in einer Mitteilung der Armee. Das zu räumende Gebiet liegt in einer von Israel deklarierten humanitären Zone. Die Grenzen dieser Zone würden entsprechend geändert, hieß es weiter. Bereits vergangene Woche hatte es in Chan Yunis einen Militäreinsatz gegeben. Rund 180.000 Palästinenser flohen.

Parallel zu dem neuerlichen israelischen Militäreinsatz gehen die Verhandlungen über eine Waffenruhe für den Gazastreifen weiter. Einem Bericht des US-Portals "Axios" zufolge sollen die Gespräche in Rom fortgesetzt werden. Die bisherigen Verhandlungen, die meist in Katar stattfanden, sind ins Stocken geraten.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.