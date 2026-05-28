Wie das israelische Militär mitteilte, wurde Infrastruktur der Schiiten-Miliz in der Stadt Tyrus attackiert. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Informationen. Zugleich meldete die Armee, ein mutmaßlicher Drohnenangriff auf israelische Truppen im Süden des Libanon sei abgewehrt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Zuvor hatte die israelische Armee große Teile des Südlibanon zu einer sogenannten Kampfzone erklärt und die Bevölkerung zur Flucht aufgerufen.
Eigentlich gilt seit Mitte April eine Waffenruhe.
Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.