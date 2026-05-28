Wiederholte israelische Angriffe haben in der libanesischen Hauptstadt Beirut Schäden verursacht (Archivbild). (picture alliance / Sipa USA / Elisa Gestri)

Die Streitkräfte sprachen von einem gezielten Angriff auf die militant-islamistische Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt, ohne Einzelheiten zu nennen. Nach libanesischen Angaben wurde ein Wohngebäude getroffen. Informationen über mögliche Opfer gibt es bislang nicht.

Zuvor waren aus dem Libanon bereits 14 Todesopfer bei israelischen Angriffen auf den Süden des Landes gemeldet worden. Die israelische Armee meldete ihrerseits den Tod einer Soldatin bei einem Drohnenangriff der Hisbollah im Norden Israels.

Gestern hatte die Armee große Teile des Südlibanon zur Kampfzone erklärt und die Bevölkerung zur Flucht aufgerufen. Seit Mitte April gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, der selbst allerdings keine Konfliktpartei in dem Krieg ist. Die Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel ab.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.