Beerscheba wurde von iranischen Raketen getroffen. (picture alliance / Anadolu / Mostafa Alkharouf)

Die Anlagen in den Gebieten von Teheran und Isfahan seien auf Flugzeuge der israelischen Luftwaffe gerichtet gewesen, teilte das Militär mit. In der Hauptstadt Teheran habe man außerdem ein Forschungszentrum bombardiert, das für die militärische Entwicklung des iranischen Atomprogramms zuständig sei. An der Angriffswelle seien mehr als 60 israelische Kampfjets beteiligt gewesen.

Der Iran hat nach Angaben der israelischen Armee seinerseits Ziele in Israel angegriffen. Dabei sei erneut die Stadt Beerscheba im Süden des Landes getroffen worden. Mindestens ein Geschoss sei in der Nähe von Wohnhäusern, Bürogebäuden und Industrieanlagen eingeschlagen. Rettungskräften zufolge wurden mindestens sechs Menschen leicht verletzt. Es werde nach weiteren Verletzten gesucht.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.