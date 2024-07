Mitglieder des libanesischen Roten Kreuzes inspizieren die Schäden nach einem israelischen Angriff in der Stadt Chebaa. (AFP / RABIH DAHER)

Die in Großbritannien ansässige "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" hatte zuvor mitgeteilt, dass die israelischen Streitkräfte auch Ziele in Syrien angegriffen hätten. In der Regel richten sich die Attacken gegen die Hisbollah, die in dem Land seit Jahren auf der Seite des Machthabers Assad kämpft.

Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte gestern eine harte Reaktion auf den Raketeneinschlag auf den Golanhöhen mit zwölf Todesopfern angekündigt, für den er die Hisbollah verantwortlich macht. Diese weist den Vorwurf zurück.

