Naher Osten

Zuvor hätten sich zwei Drohnen von syrischem Gebiet aus Israel genähert und seien erfolgreich abgefangen worden, teilte das Militär mit. Daraufhin habe die Luftwaffe eine Kommandozentrale sowie Anlagen attackiert, die von der Luftabwehreinheit des syrischen Militärs genutzt würden. Nach unbestätigten Berichten soll dabei der Anführer des Palästinensischen Islamischen Dschihads getötet worden sein. Die syrische Armee bestätigte lediglich den Tod eines Soldaten.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele in dem Nachbarland. Sie will mit den Angriffen verhindern, dass der Iran und verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Das Regime in Teheran ist einer der wichtigsten Verbündeten von Machthaber Assad.

