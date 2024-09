Gaza-Streifen

Bei einem Einsatz im Gazastreifen haben israelische Soldaten weitere tote Geiseln der militant-islamistischen Hamas entdeckt und geborgen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)

Das gab das Militär heute früh bekannt. Die Ermordeten seien in einem unterirdischen Tunnel im Gebiet Rafah im Süden des Gebiets gefunden und nach Israel gebracht worden. In einer Mitteilung von US-Präsident Biden hieß es, bei einem der Opfer handele es sich um einen amerikanisch-israelischen Staatsbürger.

Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppen mehr als 250 Menschen aus Israel in das Palästinensergebiet verschleppt. Im Laufe einer einwöchigen Waffenruhe Ende November kamen 105 Geiseln frei. Im Gegenzug

wurden 240 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen. Wie viele der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln noch am Leben sind, ist nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.