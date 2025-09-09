Das Militär rief alle Einwohner auf, die Stadt sofort zu verlassen und sich in die humanitäre Zone bei Al-Mawasi zu begeben. Bislang hatte es solche Aufforderungen nur für einzelne Stadtteile gegeben. Israels Regierungschef Netanjahu hatte gestern bereits verstärkte Angriffe der Armee angekündigt. Die Regierung will die Stadt Gaza vollständig einnehmen. Sie gilt als eine der letzten Hochburgen der Hamas.
Hilfsorganisationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der ohnehin katastrophalen Lage der Zivilbevölkerung.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.