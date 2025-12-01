Nahost-Konflikt

Tunneleingang im Gazastreifen (Archivbild). (picture alliance / Newscom / ISRAEL DEFENSE FORCES)

Die Streitkräfte teilten mit, bei den Einsätzen zur Vernichtung der noch vorhandenen Tunnelsysteme in den vergangenen Tagen sei auch terroristische Infrastruktur zerstört worden.

Die Hamas hatte zuletzt eingeräumt, dass sich noch zahlreiche ihrer Kämpfer in Tunneln in der Nähe der Stadt Rafah im Süden des Palästinensergebiets aufhielten. Sie rief die USA, Katar, Ägypten und die Türkei als Vermittlerstaaten auf, sich für ein freies Geleit dieser Männer einzusetzen. Die Gebiete über den Tunneln sind unter Kontrolle der israelischen Armee.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.