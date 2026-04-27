Archivbild eines früheren israelischen Luiftangriffs auf den Süden des Libanon - Bildmaterial zur aktuellen Meldung liegt noch nicht vor. (AFP / -)

Wie die Streitkräfte mitteilten, attackierten sie Infrastruktur der vom Iran unterstützten Miliz im Süden und in der sogenannten Bekaa-Ebene im Osten des Libanon. Zuvor hatte es heute früh einen weiteren Raketenangriff der Hisbollah auf den Norden Israels gegeben. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden bei den gegenseitigen Attacken liegen bislang nicht vor.

US-Präsident Trump hatte vor wenigen Tagen erklärt, die Feuerpause für den Libanon sei verlängert worden. Dennoch kommt es weiterhin zu Angriffen. Israel und die Hisbollah beschuldigen sich gegenseitig, die Waffenruhe zu verletzen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.