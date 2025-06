Erneut Tote im Gazastreifen nach israelischen Angriffen - darunter offenbar auch ein Hamas-Kommandeur (Maya Alleruzzo / AP / dpa / Maya Alleruzzo)

Wie das Militär mitteilte, war Hakem Al-Issa einer der Gründer der Terrororganisation. Er sei zudem wesentlich an der Planung und Durchführung des Massakers in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen. Die Hamas bestätigte die Tötung ihres Kommandeurs bislang nicht. Die Zivilschutzbehörde der Organisation meldete allerdings sieben israelische Angriffe mit Kampfflugzeugen und Drohnen auf verschiedene Orte im Gazastreifen. Dabei seien 35 Menschen getötet worden, hieß es.

Unterdessen gibt es offenbar erneut Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. US-Präsident Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, Ministerpräsident Netanjahu führe derzeit Gespräche über die Freilassung der israelischen Geiseln. Details nannte Trump nicht.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.